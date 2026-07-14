Roma la classifica dei contribuenti | Parioli Quirinale Spagna le aree più ricche in città I redditi sono in aumento

A Roma, i quartieri più ricchi sono Parioli, Quirinale e Spagna, secondo uno studio di MappaRoma basato su dati del ministero delle Finanze e dell’Inps. I redditi nelle aree più abbienti sono in crescita. La città presenta significative disparità economiche e sociali, anche se questa percezione può differire tra i cittadini. Lo studio evidenzia come alcune zone abbiano livelli di reddito più elevati rispetto ad altre, confermando le differenze di distribuzione della ricchezza nel territorio.

Roma, al di là della percezione che ne hanno i cittadini, vive di profonde disuguaglianze da un punto di vista economico e sociale. E a certificarlo arriva adesso anche uno studio del gruppo di ricerca MappaRoma, che ha elaborato dati del ministero delle Finanze e dell’Inps. «Quello che emerge con chiarezza è la distanza tra la Capitale più ricca e la Capitale più povera. Nel confronto tra il 2019, il primo anno in cui il ministero ha prodotto i dati, e il 2024, ovvero l’ultimo disponibile — ha spiegato Salvatore Monni, professore ordinario di Politica economica all’università Roma Tre —. Questo divario è aumentato: nel 2019 era di 50mila euro, oggi invece la forbice si è ampliata, arrivando a 57mila. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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