Una donna ha riferito di aver iniziato a usare il magnesio citrato per i crampi notturni, ma ha notato fastidi intestinali. Un farmacista ha spiegato che esistono diverse forme di magnesio, tra cui glicinato, malato, taurato e pidolato. La differenza principale riguarda l’assorbimento e la tollerabilità, ma non sono stati forniti dati specifici sulla quantità di magnesio assorbita da ciascuna forma.

“D ottoressa, ho iniziato il magnesio citrato per i crampi notturni, ma un’amica mi ha detto che a lei ha dato fastidio all’intestino. Il farmacista mi ha spiegato che esistono forme diverse di magnesio, ma non ho capito bene quale sia la più adatta a me. Come scelgo quella giusta?”. Stanchezza, crampi e mal di testa? Forse è carenza di magnesio: ecco tutti i rimedi X Il magnesio citrato è davvero quello più assorbito?. Il magnesio citrato gode di una fama che non si merita del tutto. Quella di essere sempre la forma più assorbita, la scelta di default, questo perché si scioglie molto bene. Se consideriamo la biodisponibilità, in parole semplici la quantità di magnesio che dopo l’assunzione riesce davvero ad attraversare la parete dell’intestino ed entrare nel sangue, non basta che un sale si sciolga bene in acqua. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il magnesio citrato è davvero quello più assorbito? Perché può dare fastidio all'intestino e quali differenze ci sono con glicinato, malato, taurato e pidolato

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Magnesio: quanto assumerne, quando integrare e quale scegliere (guida completa)

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