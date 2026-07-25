La Fiorentina ha perso 3-2 contro il QPR a Loftus Road. La squadra viola ha segnato con Atta e Piccoli, ma non è bastato a evitare la sconfitta. La partita si è giocata il 25 luglio 2026, in un pomeriggio caratterizzato da emozioni e occasioni da entrambe le parti. Il QPR ha avuto qualche vantaggio in preparazione, essendo in anticipo di alcune settimane rispetto alla Fiorentina.

Londra, 25 luglio 2026 - Pomeriggio non semplice a Loftus Road per la Fiorentina, ko per 3-2 in una partita che ha riservato diverse emozioni. E tutto sommato si poteva anche immaginare un po' di fatica, con il QPR un paio di settimane in vantaggio nella preparazione estiva. Club di Championship, vero, ma pieno di calciatori particolarmente fisici. Fiorentina che di contro è parsa appesantita sulle gambe in seguito ai pesanti carichi di lavoro sostenuti al Viola Park nella prima fase del ritiro. Primo tempo in affanno, segna atta allo scadere. Grosso conferma il 4-3-3 e De Gea capitano. Davanti al portiere spagnolo trovano posto Dodo, Dragusin, Viery e Brescianini, che in questa fase si adatta a fare il terzino sinistro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - QPR-Fiorentina 3-2, viola sconfitti a Loftus Road. Non bastano Atta e Piccoli

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