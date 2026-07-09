La trattativa tra il Milan e Arthur Atta è saltata. La Fiorentina ha chiuso l'acquisto del giocatore, lasciando il club rossonero senza il suo obiettivo. Le cifre dell'operazione non sono state rese pubbliche. Dopo le prime indiscrezioni, la cessione è stata confermata e il trasferimento si è concretizzato in favore della squadra viola. La conclusione della trattativa ha stravolto le previsioni di mercato di queste ore.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote le dinamiche del calciomercato estivo. Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata riguardo al forte interesse del Milan per Arthur Atta, la trattativa ha subito una clamorosa e definitiva deviazione. Il centrocampista offensivo francese, classe 2003, non vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione: il suo futuro sarà a tinte viola, sponda Fiorentina. Blitz della Fiorentina: l'accordo totale con l'Udinese. La notizia è rimbalzata pochi minuti fa e ha trovato immediate conferme all'unanimità da parte di tutti i principali esperti del settore, da Gianluca Di Marzio a Fabrizio Romano. L'Udinese e la Fiorentina hanno raggiunto un accordo totale e definitivo per il trasferimento a titolo definitivo del talento nativo di Rennes. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Atta non arriverà: blitz della Fiorentina, sarà un giocatore viola. Le cifre

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