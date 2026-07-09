Fiorentina ecco Atta | il centrocampista per la prima volta in tenuta viola

Notizia in breve

Arthur Atta ha completato le visite mediche con la Fiorentina e si appresta a vestire la maglia viola. Dopo aver concluso l’accordo con l’Udinese, il centrocampista è arrivato in sede per i controlli medici e ha indossato per la prima volta la tenuta ufficiale del club. La trattativa, portata avanti dal dirigente della squadra, si è conclusa con successo a Milano. Ora si attende l’annuncio ufficiale del trasferimento.