Fiorentina ecco Atta | il centrocampista per la prima volta in tenuta viola
Arthur Atta ha completato le visite mediche con la Fiorentina e si appresta a vestire la maglia viola. Dopo aver concluso l’accordo con l’Udinese, il centrocampista è arrivato in sede per i controlli medici e ha indossato per la prima volta la tenuta ufficiale del club. La trattativa, portata avanti dal dirigente della squadra, si è conclusa con successo a Milano. Ora si attende l’annuncio ufficiale del trasferimento.
Dopo il blitz a Milano di Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina che ha chiuso la trattativa con l'Udinese, Arthur Atta si appresta a diventare ufficialmente un calciatore viola: il centrocampista questo pomeriggio ha sostenuto le visite mediche con il club. Guarda il filmato. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Emmanuel Carrère visita per la prima volta Villa Bosco Bello, la tenuta fiorentina della bisnonna russa Olga Komarovskij
Leggi anche: Milan, Atta non arriverà: blitz della Fiorentina, sarà un giocatore viola. Le cifre
Temi più discussi: Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale; Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale; Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale; SKY - Fiorentina, in arrivo Atta dall'Udinese.
ECCO ATTA Visite mediche con la Fiorentina per il centrocampista preso dall'Udinese @giozec00 facebook
Fiorentina, Grosso si presenta: Ecco come giocherà la squadra. Atta? Grande giocatore https://t.co/FHl90TnOmL x.com
Fiorentina, ecco Atta: il centrocampista è a Firenze per le visite mediche. Le immaginiArthur Atta è arrivato a Firenze e svolgerà a breve le visite mediche con la Fiorentina, prima di firmare il suo contratto con il club viola fino al 30 giugno 2021. tuttomercatoweb.com
Clamoroso Fiorentina: blitz di Paratici, preso Atta per 25 milioniIn arrivo a Firenze il centrocampista dell'Udinese: colpo a sorpresa, Fabio Grosso lo aspetta. Ecco le cifre dell'operazione ... corrieredellosport.it