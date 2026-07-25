qpr fiorentina 3 2 in amichevole viola ko in inghilterra

Notizia in breve

La Fiorentina è stata sconfitta 3-2 dal Queens Park Rangers in un’amichevole a Loftus Road. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 29’ con un rigore di Madsen, assegnato per una sbracciata di Dodo su Smyth. Al 39’ Kemper ha segnato il secondo gol con un tiro da fuori area. La squadra viola ha ridotto le distanze con un gol nel secondo tempo, ma non è riuscita a recuperare.