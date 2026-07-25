QPR-Fiorentina 3-2 in amichevole viola ko in Inghilterra
La Fiorentina è stata sconfitta 3-2 dal Queens Park Rangers in un’amichevole a Loftus Road. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 29’ con un rigore di Madsen, assegnato per una sbracciata di Dodo su Smyth. Al 39’ Kemper ha segnato il secondo gol con un tiro da fuori area. La squadra viola ha ridotto le distanze con un gol nel secondo tempo, ma non è riuscita a recuperare.
La Fiorentina è stata battuta per 3-2 dal Queens Park Rangers nella seconda amichevole estiva. A Loftus Road, in Inghilterra, in vantaggio i padroni di casa al 29' grazie al calcio di rigore (concesso per una sbracciata di Dodo su Smyth) realizzato da Madsen, che poi trovano il raddoppio al 39' grazie a un tiro da fuori area di Kemper. In chiusura di primo tempo (44') la Fiorentina accorcia le distanze con Atta: traversone basso di Jimenez che trova il centrocampista che mette dentro dopo una prima parata di Charlese. Nel secondo tempo il QPR trova il terzo gol al 53' difesa viola troppo ferma e Smyth segna su un traversone di Larkeche. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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