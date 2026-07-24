Amichevole Qpr-Fiorentina | le probabili formazioni e dove vederla

Una partita amichevole tra QPR e Fiorentina si svolge questa settimana, segnando la seconda uscita stagionale per i viola. È il primo incontro di livello per la squadra, che mira a aumentare i minuti di gioco e migliorare la condizione in vista della nuova stagione. La sfida è stata programmata come un test per valutare lo stato di forma e la preparazione della squadra prima dell’inizio ufficiale dei campionati. La partita sarà visibile su canali sportivi dedicati.

Seconda sgambata stagionale e primo avversario di livello per i viola, il cui obiettivo è aumentare i giri del motore e continuare a convincere in vista di una annata che dovrà essere quella del riscatto. L’amichevole Qpr-Fiorentina si giocherà sabato 25 luglio 2026 alle ore 16 presso il Loftus Road Stadium. AMICHEVOLE QPR-FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi hanno chiuso il ritiro in Austria con buone indicazioni: 0-0 contro il First Vienna e 3-1 al Wiener Neustadt, poi un test contro il Wycombe. Il mercato fin’ora è stato oculato: in entrata figurano il terzino sinistro Boy Kemper a parametro zero dal Nac Breda, i portieri Pierce Charles, in prestito dal Manchester City, e calum Ward dal Motherwell. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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