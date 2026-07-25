Punture di insetti i rimedi da conoscere per un' estate sicura

Da vanityfair.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le reazioni alle punture di insetti sono generalmente localizzate e consistono in prurito e arrossamento. È consigliato evitare di grattarsi per ridurre il rischio di infezioni o escoriazioni.

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La reazione alla puntura di zanzare è solitamente localizzata. Evitate di grattarvi (anche se ne avreste voglia!) per non rischiare infezioni o escoriazioni. Se venite punti, potete utilizzare un prodotto lenitivo (anche a base di ammoniaca) o una crema antistaminica per calmare il prurito. I pappataci sono insetti silenziosi e non producono il ronzio delle zanzare, sono molto difficili da individuare. Le punture si localizzano nelle parti basse del corpo (caviglie e gambe) in quanto i flebotomi hanno un range di volo in altezza ridotto rispetto a quello delle zanzare. I tafani, invece, non pungono con un pungiglione, ma incidono la pelle con apparati boccali simili a piccole lame, causando un dolore acuto e un pomfo rosso, rigido e spesso sanguinante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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PUNTURE DI INSETTI: RIESCI A RICONOSCERLE

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