Splash! 5 tendenze bikini da conoscere prima di tuffarsi nell’Estate 2026
Con l’arrivo dell’estate 2026, le tendenze nel settore swimwear si presentano con due approcci distinti: da un lato, modelli minimalisti caratterizzati da linee semplici, colori sobri e tagli essenziali, pensati per durare nel tempo. Questi stili si contrappongono a design più audaci e trendy, creando un panorama variegato che soddisfa diverse preferenze. Le nuove collezioni si concentrano su capi che uniscono funzionalità e stile, offrendo opzioni per chi cerca praticità senza rinunciare all’estetica.
È davvero estate solo quando si compra (o si indossa) il primo costume da bagno della stagione. Nel 2026 le tendenze swimwear si muovono tra due estremi solo in apparenza opposti: da un lato linee minimali, colori sofisticati e tagli essenziali pensati per durare. Dall’altro dettagli metallici, silhouette rétro, bordi a contrasto e stampe vitaminiche che trasformano anche il più piccolo due pezzi in una dichiarazione d’intenti. Come abbinare le ballerine marroni: 5 idee outfit chic per la Primavera Estate 2026 X Basta un due pezzi ed è subito estate: ecco le 5 tendenze bikini da conoscere e acquistare subito, per tuffarsi nei trend di stagione senza errori. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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