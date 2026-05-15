Splash! 5 tendenze bikini da conoscere prima di tuffarsi nell’Estate 2026

Con l’arrivo dell’estate 2026, le tendenze nel settore swimwear si presentano con due approcci distinti: da un lato, modelli minimalisti caratterizzati da linee semplici, colori sobri e tagli essenziali, pensati per durare nel tempo. Questi stili si contrappongono a design più audaci e trendy, creando un panorama variegato che soddisfa diverse preferenze. Le nuove collezioni si concentrano su capi che uniscono funzionalità e stile, offrendo opzioni per chi cerca praticità senza rinunciare all’estetica.

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