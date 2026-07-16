Una ricerca di Rentokil e mUp research rivela che, in Italia, le persone sono più consapevoli dei rischi sanitari legati alle punture di insetti come zanzare e vespe, ma tendono a intervenire solo quando il problema si presenta. Nonostante la maggiore conoscenza, molti non adottano misure preventive e attendono che il fastidio si manifesti prima di agire.

La ricerca condotta da Rentokil, azienda di servizi di Pest Management, insieme a mUp research, fotografa una popolazione italiana più consapevole dei rischi sanitari legati agli insetti vettori, ma ancora poco incline ad adottare comportamenti preventivi, intervenendo solo quando il problema si manifesta. Insetti e zanzare: siamo consci dei rischi? Negli ultimi anni la percezione del rischio sanitario è cresciuta: oggi quasi 6 italiani su 10 ritengono che sia aumentato in Italia, soprattutto a causa del cambiamento climatico (89,6%) e della crescente mobilità internazionale (41,5%), che favoriscono la diffusione di specie invasive. Secondo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Punture di zanzare, vespe e altri insetti: guida pratica per proteggersi al meglio in estate

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PUNTURE DI INSETTI: RIESCI A RICONOSCERLE

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