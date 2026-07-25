Un uomo è stato pugnalato per delle cuffiette e ha ricevuto una condanna alla giustizia riparativa. La decisione si basa su un episodio in cui l’autore del gesto ha mostrato mancanza di empatia e indifferenza verso i sentimenti della vittima, considerata “casuale”. La sentenza si concentra sull’aspetto riparatorio, senza approfondire altri aspetti legali o personali dell’incidente.

"L’incapacità di empatia, l’autoreferenzialità, i propri bisogni in cima a una discutibile scala valoriale, l’indifferenza verso le emozioni e i sentimenti altrui hanno impedito di vedere nella vittima “casuale” Manuel Mastrapasqua una persona, un essere umano". Si legge così nell’ordinanza con la quale la Corte d’assise d’appello di Milano accoglie per Davide Rezza, che uccise Manuel a Rozzano con una coltellata al petto per rubargli un paio di cuffiette da 14 euro, l’istanza per l’avvio di un percorso di giustizia riparativa. Un iter parallelo a quello detentivo, che non si sostituisce quindi alla pena di 27 anni di reclusione disposta in primo grado e confermata in appello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pugnalò un uomo per delle cuffiette. Concessa la giustizia riparativa

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