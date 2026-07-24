La famiglia della vittima ha espresso insoddisfazione dopo la decisione di accogliere la richiesta di giustizia riparativa per il giovane condannato a 27 anni di carcere. Il ragazzo, di 21 anni, è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso con un colpo di coltello un uomo di 31 anni nel 2024, durante un tentativo di rapina per le cuffiette. La famiglia ha protestato contro questa scelta.

Sì alla giustizia riparativa per Daniele Rezza, il 21enne condannato a 27 anni di carcere per aver ucciso, nel 2024, con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffiette. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano, secondo cui al giovane va concessa "l'ultima opportunità istituzionale" per "tentare un suo effettivo recupero sociale". Nell'ordinanza di sei pagine, la Corte spiega che "i programmi riparativi" sono "configurati dalla legge per essere svolti nell'interesse dell'autore e delle vittime del reato". Contraria la famiglia della vittima, che non ha voluto nemmeno sentire le scuse dell'assassino in tribunale, considerandole "come una oltraggiosa provocazione". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Daniele Rezza, sì alla giustizia riparativa per il killer delle cuffiette: insorge la famiglia della vittima

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Milano, uccise un ragazzo per rubargli le cuffiette: condannato a 27 anni in appello

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