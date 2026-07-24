Un uomo, condannato per aver ucciso un ragazzo durante una lite per cuffiette da 14 euro, è stato ammesso alla giustizia riparativa nonostante il dissenso dei familiari della vittima. I giudici hanno deciso che questa rappresenta «l’ultima chance» per il recupero sociale dell’imputato, che tuttora non si assume completamente le proprie responsabilità. La decisione è stata presa considerando la necessità di offrire un'opportunità di reinserimento, nonostante l’opposizione delle parti civili.

A Daniele Rezza va data «l'ultima opportunità istituzionale» per «tentare un suo effettivo recupero sociale», dato che è «tuttora incapace di assumersi, appieno e sino in fondo, le proprie responsabilità». Lo scrive la Corte d'Assise d'appello di Milano che, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per il 21enne che ha ucciso nel 2024 con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless da 14 euro, lo ha ammesso ora ad un percorso di giustizia riparativa. E ciò anche se la famiglia della vittima era contraria e ha manifestato una «chiusura umanamente... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Uccise un ragazzo per delle cuffiette da 14 euro, ammesso alla giustizia riparativa anche se i familiari della vittima sono contrari. Per i giudici «è la sua ultima chance»

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