Un uomo malato di SLA da oltre 15 anni ha diffuso un messaggio sui social chiedendo aiuto per il suicidio assistito, nominando un esecutore testamentario. Nel suo appello, si rivolge direttamente al presidente della regione, lamentando la mancanza di assistenza domiciliare duratura e dignitosa per pazienti fragili di terzo livello. La richiesta si inserisce in un contesto di difficoltà nel garantire servizi adeguati a persone con malattie invalidanti.

«Perché non riuscite a dare a me e a quelli come me, pazienti fragili di terzo livello, un’assistenza domiciliare duratura e dignitosa?». È questo il messaggio che Pasquale «Tuccino» Centrone, il 63enne malato di SLA da oltre 15 anni, condivide sui social per spingere le istituzioni regionali ad intervenire. E per rompere il muro dell’indifferenza. «Non è una bomba atomica, ma serve a scuotere le coscienze» la definisce Centrone, noto ristoratore di Polignano, nel Barese. Perché ogni giorno Pasquale non sfida solo la SLA. La sua battaglia è anche contro la carenza di un'assistenza a domicilio stabile e dignitosa, che finisce per logorare i pazienti più fragili, trascinandoli in uno stato di stanchezza fisica e psicologica spesso non tollerabile. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Il drammatico appello di Pasquale «Tuccino»: «Presidente Decaro mi aiuti con il suicidio assistito. La nomino mio esecutore testamentario»

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