protezione civile inaugurato il nuovo mezzo

Notizia in breve

È stato presentato un nuovo veicolo a quattro ruote motrici destinato alla Protezione civile. Il mezzo sarà impiegato nelle operazioni di soccorso e intervento sul territorio. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del personale addetto alle emergenze. Il veicolo è stato consegnato ufficialmente e sarà operativo nelle zone di intervento.