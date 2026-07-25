Protezione civile inaugurato il nuovo mezzo
È stato presentato un nuovo veicolo a quattro ruote motrici destinato alla Protezione civile. Il mezzo sarà impiegato nelle operazioni di soccorso e intervento sul territorio. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del personale addetto alle emergenze. Il veicolo è stato consegnato ufficialmente e sarà operativo nelle zone di intervento.
Inaugurato recentemente il nuovo mezzo a quattro ruote motrici di Protezione civile che sarà in servizio sul territorio. "Le attività di protezione civile – spiega il sindaco di Argile Alessandro Erriquez, con delega alla Protezione civile nell’ Unione Reno Galliera – sono sempre più frequenti, complici le situazioni collegate ad eventi atmosferici estremi. In questo contesto, avere a disposizione un mezzo, dotato dei dispositivi fondamentali nella gestione delle emergenze, rappresenta il valore aggiunto alla professionalità di chi opera, a partire dalle associazioni di volontariato e dalla nostra polizia locale. Non nascondo la soddisfazione per la generosa risposta delle aziende del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Inaugurazione nuovo mezzo AVAB Valdobbiadene @valdotv
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