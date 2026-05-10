Trent’anni al servizio della comunità | la Protezione Civile festeggia con un nuovo mezzo operativo

Nel corso di tre decenni, il gruppo comunale di Protezione Civile ha operato sul territorio, offrendo supporto e assistenza durante emergenze e situazioni di criticità. Per celebrare questa ricorrenza, è stato presentato un nuovo mezzo operativo destinato alle attività di servizio. La cerimonia si è svolta nel comune, con la partecipazione di volontari e rappresentanti locali, sottolineando l’importanza della presenza costante dell’organizzazione nel tempo.

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Trent’anni di presenza sul territorio, di aiuto, di volontariato e di spirito di servizio. Cadoneghe ha celebrato il trentesimo anniversario del gruppo comunale di Protezione Civile, una realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento per la comunità, grazie all’impegno di donne e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Trent’anni di cuore e divisa: San Pietro Vernotico festeggia la sua Protezione Civile Inaugurato il centro operativo della Protezione civileUna giornata importante per la città di Porto San Giorgio che venerdì ha inaugurato nei locali al pianterreno del municipio la nuova sede del Centro... Argomenti più discussi: Trent'anni di Protezione Civile: Cadoneghe celebra i suoi volontari; Rinnovata la convenzione con le Associazioni di volontariato di Protezione civile; La Sardegna riforma il sistema di Protezione civile: cosa cambia in concreto; La storia di Giuseppe, ragazzino rimasto orfano nel terremoto del Friuli, che diventò volontario nella Protezione civile, 50 anni dopo.