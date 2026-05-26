Oggi in Puglia si sono registrati fino a 34,5 gradi nella zona di Incoronata, nel foggiano vicino al Cervaro. Anche Cerignola e Loconia hanno raggiunto temperature simili. I dati della protezione civile indicano un picco termico nella regione.

La zona di Incoronata, nel foggiano a ridosso del Cervaro ha fatto registrare oggi 34,5 gradi. Non molto distanti Cerignola e Loconia nonché altre zone del foggiano. Il gran caldo in Puglia ha interessato fra l'altro il tarantino con il territorio di Castellaneta, quello di Taranto stessa comunque zone dell'intera fascia costiera ai livelli di 33 gradi se non qualche decimo in più. Dati rilevati dalla protezione civile della Puglia (dal cui sito è tratta l'immagine di home page). . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, caldo: fino a 34 gradi e mezzo Dati protezione civile

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