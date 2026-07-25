A Tolentino, il fosso Pace si presenta in condizioni di abbandono, con vegetazione fitta e crescita selvaggia. Sono segnalati la presenza di numerosi animali, tra cui roditori come pantegane, e un accumulo di sporcizia lungo l'area. La situazione ha portato a proteste da parte dei residenti, che lamentano il degrado e la presenza di insetti come le zanzare. La zona non è sottoposta a interventi di manutenzione da tempo.

" Fosso Pace a Tolentino ormai è una foresta lasciata in stato di abbandono, piena di zanzare (ma questo è il problema minore), animali di vario genere, tra cui pantegane, e sporcizia. Chi vive qui intorno ne patisce il degrado. Siamo arrivati alla seconda metà di luglio, cosa vogliamo fare?" A lanciare l’appello all’amministrazione sono due residenti, Catia Fianchini e Michela Farabolini. "A giugno, alla riunione pubblica di quartiere – spiegano – alcuni concittadini hanno sollevato il problema. In quell’occasione il Comune ha detto che avrebbe fatto un sopralluogo, e così è stato. E la manutenzione di fosso Pace di recente è stata inserita in una variazione di bilancio con una spesa consistente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Proteste a Tolentino: "Animali e sporcizia: fosso Pace nel degrado"

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