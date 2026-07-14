Cimitero nel degrado Erba alta lavori mai finiti sporcizia e viali impraticabili
Il cimitero di Mirteto è in condizioni di abbandono, con erba alta e viali impraticabili. I lavori di ristrutturazione sono stati interrotti, lasciando il sito incompleto. La sporcizia e l’incuria sono evidenti in tutta l’area, che appare trascurata da mesi. I cittadini segnalano il problema da tempo, ma la situazione rimane invariata. Nessun intervento è stato annunciato per risolvere il degrado.
Il cimitero di Mirteto continua a far discutere, o meglio a fare arrabbiare i cittadini. Da tempo vive in una situazione di degrado, per incuria e sporcizia, e per lavori che non vengono mai portati a fine. Numerose le segnalazioni dei nostri lettori. Segnalazioni che arrivano anche allo Sportello del cittadino di Fratelli d’Italia. "Da mesi – afferma in una nota la responsabile dello Sportello di FdI, Ilaria Balloni – cittadini e familiari sono costretti a fare i conti con erba alta che invade le tombe, vialetti impraticabili, manutenzione assente e criticità che, anziché essere risolte, sembrano aggravarsi con il passare del tempo. Un cimitero non è un’area qualsiasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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