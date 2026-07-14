cimitero nel degrado erba alta lavori mai finiti sporcizia e viali impraticabili

Notizia in breve

Il cimitero di Mirteto è in condizioni di abbandono, con erba alta e viali impraticabili. I lavori di ristrutturazione sono stati interrotti, lasciando il sito incompleto. La sporcizia e l’incuria sono evidenti in tutta l’area, che appare trascurata da mesi. I cittadini segnalano il problema da tempo, ma la situazione rimane invariata. Nessun intervento è stato annunciato per risolvere il degrado.