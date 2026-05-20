A Aversa, le aree verdi pubbliche si presentano in condizioni precarie. L’erba cresce alta in molti spazi, dove si accumulano rifiuti e sporcizia. Le aiuole sono abbandonate e non curata, dando un’immagine di degrado generale. La situazione riguarda diverse zone della città, con spazi di verde che sembrano non ricevere interventi di manutenzione regolare. La presenza di rifiuti e vegetazione incolta contribuisce a un aspetto di incuria diffusa.

Se il verde urbano è il biglietto da visita di una città, quello di Aversa appare oggi sempre più trascurato. Da settimane, infatti, manutenzione e diserbo sembrano essere finiti in una fase di stallo, con aiuole invase dalle erbacce e spazi pubblici lasciati all’incuria. Segnalazioni di degrado e verde incolto arrivano ormai da diversi punti della città normanna. Da via Bachelet a viale Olimpico, passando per viale Europa, via Garofano e via Botticelli, i cittadini denunciano aiuole trascurate, erba alta e rifiuti abbandonati. L’incuria riguarda anche l’ingresso del Tribunale di Napoli Nord e i parchi cittadini, tra cui il Parco Pozzi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, verde urbano trascurato: erba alta, sporcizia e aiuole nel degrado

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aversa, verde urbano trascurato: erba alta, sporcizia e aiuole nel degrado

Sullo stesso argomento

"Erba alta un metro e parchi nel degrado": il Pd torna all’attacco sulla cura del verde in cittàErba alta oltre un metro in alcune rotonde e parchi pubblici difficilmente accessibili a causa dell'incuria: è questa la fotografia scattata dai...

Degrado a Largo Belvedere: erba altissima nel giardinetto. Il residente: "L'erba alta quanto la fontanella"Secondo quanto riferito dal lettore, l’erba all’interno dell’area verde avrebbe ormai raggiunto l’altezza della fontanella collocata al centro della...

Verde urbano trascurato: Oristano, ex alleati contro la GiuntaIl verde urbano diventa terreno di scontro politico a Oristano. Il gruppo consiliare di Oristano al Centro, uscito dalla maggioranza dopo la revoca dell’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, punta ... unionesarda.it

Verde trascurato pare una giunglaIl degrado chiama degrado e l’incuria crea disordine e disagio. È grave notare come la nostra amministrazione non si renda conto di questo e porti assurde argomentazioni per coprire le proprie ... ilrestodelcarlino.it