Pronostico Sirius-Goteborg | la capolista vuole la doppia cifra

Domenica alle 14:00 si disputa la partita tra Sirius e Goteborg, valida per la quattordicesima giornata dell’Allsvenskan. La squadra in testa alla classifica punta a raggiungere la doppia cifra di vittorie stagionali. Sono disponibili notizie, statistiche, formazioni probabili, oltre a opzioni di diretta tv e streaming.

Sirius-Goteborg è un match valido per la quattordicesima giornata dell’Allsvenskan e si gioca domenica alle 14:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Con una gara in meno rispetto all’Hammarby secondo, la capolista dell’Allsvenskan, il Sirius, dopo 13 turni di campionato è già a +9 sulla sua inseguitrice più accreditata. Un vero e proprio solco, scavato da una squadra che non ha mai perso – unica ancora imbattuta – e che ha vinto 11 partite su 13, realizzando la bellezza di 36 gol. (Instagram) – Ilveggente.it Da quando si è ripreso a giocare dopo la sosta per i Mondiali, gli uomini guidati dal tecnico statunitense Andreas Engelmark hanno pareggiato 4-4 con il Mjallby e battuto in trasferta sia BP che Elfsborg, rispettivamente 1-2 e 1-3. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Sirius-IFK Goteborg (domenica 26 luglio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/CKj2nb6 #scommesse #pronostici x.com

Pronostico Sirius-Goteborg: la capolista vuole la doppia cifraSirius-Goteborg è un match dell'Allsvenskan e si gioca domenica alle 14:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. ilveggente.it