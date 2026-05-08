Scott McTominay mira a raggiungere la doppia cifra di gol in questa stagione, con l’obiettivo di continuare a contribuire alla squadra in partite come quella contro il squadra avversaria. La sua presenza in campo è stata costante sotto la guida dell’allenatore, che continua a fare affidamento sul suo ruolo e sulla sua esperienza. La stagione ha consolidato il suo ruolo come uno dei punti di riferimento nel gruppo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Scott McTominay punta il Bologna e un altro traguardo personale in una stagione che lo ha consacrato definitivamente come uno dei simboli del Napoli di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese vuole tornare subito al gol per trascinare gli azzurri verso la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport racconta come il rendimento offensivo di McTominay segua ormai una curiosa alternanza quasi matematica: una partita a segno e una senza reti. Dopo essere rimasto a secco contro il Como, lo “schema” suggerirebbe dunque un nuovo gol già lunedì al Maradona contro il Bologna.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay vuole la doppia cifra: Conte si affida ancora al suo leader”

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