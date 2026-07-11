Pronostico Malmo-Goteborg | si aggiusta la classifica

Malmo e Goteborg si affrontano nella dodicesima giornata del campionato svedese. Il Malmo ha ottenuto tre risultati utili consecutivi, indicando un momento positivo per la squadra. La partita si svolge in un momento di forma favorevole per i padroni di casa, che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. La formazione ospite, invece, cerca di invertire il trend e ottenere punti utili per la classifica.

Malmo-Goteborg è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico I tre risultati utili di fila del Malmo danno l’idea, comunque, del momento che stanno vivendo i padroni di casa. Che, soprattutto tra le mura amiche, non hanno reso come ci si aspettava. Dopo tre sconfitte di fila, ed è vero anche questo, sono arrivati un pareggio e una vittoria. E contro un Goteborg che in trasferta sta facendo benissimo, il compito è assai complicato. (Profilo Instagram Malmo) – Ilveggente.it Se andiamo comunque a guardare in generale quelli che sono i precedenti tra le due squadre, nella maggior parte dei casi il fattore campo è stato decisivo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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