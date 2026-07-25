GAIS-Halmstad è un match valido per la quattordicesima giornata dell’Allsvenskan e si gioca domenica alle 16:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. L’imminente impegno europeo probabilmente ha distratto il GAIS, che una settimana fa ha visto interrompersi una striscia positiva di tre partite (cinque se consideriamo anche le amichevoli giocate nella sosta per il Mondiale). (Instagram) – Ilveggente.it Il club di Goteborg, al momento all’ottavo posto in classifica, si è arreso 2-0 all’AIK in quel di Solna, incassando la quinta sconfitta stagionale. Un KO che però è stato immediatamente archiviato... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico GAIS-Halmstad: le fatiche europee non incidono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pronostico Djurgarden-Halmstad: si rimane in fondoNel match tra Djurgarden e Halmstad, le due squadre si affrontano alla dodicesima giornata del campionato svedese.

Leggi anche: Pronostico GAIS-Elfsborg: arriva il quarto di fila

Temi più discussi: Pronostici Serie A Svezia Allsvenskan 2026 by #Pasto22. Guida, antepost e pronostici giornata 14; Pronostico Halmstads - BK Häcken - Allsvenskan; Streaming gratis GAIS-Halmstad: la diretta tv live; Pronostico Gais vs FC Nordsjaelland – 23 Luglio 2026.

Pronostico GAIS-Halmstad: le fatiche europee non incidonoGAIS-Halmstad è un match dell'Allsvenskan e si gioca domenica alle 16:30: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. ilveggente.it

GAIS-Halmstad diretta TV: dove vedere lo streaming live gratisScopri dove guardare la partita GAIS-Halmstad in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... msn.com