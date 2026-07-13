Pronostico Djurgarden-Halmstad | si rimane in fondo

Djurgarden-Halmstad è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico Una vittoria dopo tre partite senza sorrisi, con due sconfitte e un pareggio. I padroni di casa del Djurgarden cercando un po’ di continuità in campionato. Lo devono fare perché hanno bisogno di risalire la classifica e la gara della serata di lunedì sera arriva a puntino contro l’Halmstad. (Profilo Instagram Djurgarden) – Ilveggente.it Gli ospiti sono ultimi in classifica. Sei punti fatti e il peggior attacco del campionato con solamente dieci esultanze in undici partite. Meno di una volta a gara. Una sfida, quindi, che può essere incanalata serenamente verso una vittoria dei padroni di casa che non solo stanno messi meglio in generale, ma che hanno qualità migliori e possono vincere serenamente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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