Pronostico Djurgarden-Halmstad | si rimane in fondo
Nel match tra Djurgarden e Halmstad, le due squadre si affrontano alla dodicesima giornata del campionato svedese. Dopo tre partite senza vittorie, con due sconfitte e un pareggio, Djurgarden cerca un risultato positivo in casa. Halmstad, invece, arriva con l’obiettivo di migliorare il rendimento recente. La partita si disputa in un contesto di classifica ancora aperta, con entrambe le squadre che cercano punti importanti.
Djurgarden-Halmstad è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico Una vittoria dopo tre partite senza sorrisi, con due sconfitte e un pareggio. I padroni di casa del Djurgarden cercando un po’ di continuità in campionato. Lo devono fare perché hanno bisogno di risalire la classifica e la gara della serata di lunedì sera arriva a puntino contro l’Halmstad. (Profilo Instagram Djurgarden) – Ilveggente.it Gli ospiti sono ultimi in classifica. Sei punti fatti e il peggior attacco del campionato con solamente dieci esultanze in undici partite. Meno di una volta a gara. Una sfida, quindi, che può essere incanalata serenamente verso una vittoria dei padroni di casa che non solo stanno messi meglio in generale, ma che hanno qualità migliori e possono vincere serenamente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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