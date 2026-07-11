Pronostico GAIS-Elfsborg | arriva il quarto di fila

Da ilveggente.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il GAIS ha ottenuto sei risultati utili consecutivi nelle partite casalinghe. La partita tra GAIS ed Elfsborg si disputa nella dodicesima giornata del campionato svedese.

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GAIS-Elfsborg è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico  Sono sei consecutivi i risultati utili di fila del GAIS in casa. E i punti di distacco rispetto all’Elfsborg sono solamente due. I padroni di casa vorrebbero indubbiamente piazzare il sorpasso in classifica, ma è complicato, anche per quello che è il rendimento esterno della squadra che domenica giocherà in trasferta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tre pareggi consecutivi – quattro utili nelle ultime cinque – mettono in evidenza un fattore importante: l’Elfsborg riesce sempre a venire fuori dalle situazioni complicate e ha personalità da vendere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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