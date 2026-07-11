Pronostico GAIS-Elfsborg | arriva il quarto di fila
Il GAIS ha ottenuto sei risultati utili consecutivi nelle partite casalinghe. La partita tra GAIS ed Elfsborg si disputa nella dodicesima giornata del campionato svedese.
GAIS-Elfsborg è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico Sono sei consecutivi i risultati utili di fila del GAIS in casa. E i punti di distacco rispetto all’Elfsborg sono solamente due. I padroni di casa vorrebbero indubbiamente piazzare il sorpasso in classifica, ma è complicato, anche per quello che è il rendimento esterno della squadra che domenica giocherà in trasferta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tre pareggi consecutivi – quattro utili nelle ultime cinque – mettono in evidenza un fattore importante: l’Elfsborg riesce sempre a venire fuori dalle situazioni complicate e ha personalità da vendere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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