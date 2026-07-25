Pronostico Flamengo-San Paolo | l’obiettivo è accorciare

Domenica si gioca la partita tra Flamengo e San Paolo, valida per la ventesima giornata del Brasileirao. Flamengo, attualmente secondo in classifica, cerca di ridurre il divario di sette punti rispetto alla capolista Palmeiras. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono state annunciate, anche se i dettagli ufficiali non sono ancora stati comunicati.

Flamengo-San Paolo è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico. Sono sette i punti di distanza che il Flamengo, secondo in classifica, ha in questo momento rispetto al Palmeiras che guida il campionato. Chiaro l’intento dei rossoneri: accorciare le distanze, anche perché hanno giocato una partita in meno fino al momento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Quindi si può pensare anche di essere a soli quattro punti. Una motivazione in più per riuscire ad avere la meglio contro un San Paolo che ad oggi sarebbe fuori da tutte le competizioni extra nazionali. Un dodicesimo posto in classifica assai triste, frutto di un inizio di stagione molto al di sotto di quelle che potevano essere le aspettative. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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