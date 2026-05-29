Sabato alle 21:00 si gioca Flamengo contro Coritiba, partita valida per la diciottesima giornata del Brasileirao. La sfida si disputa in Brasile e sarà trasmessa in diretta tv. Le formazioni sono ancora da definire, ma si prevede che entrambe le squadre scendano in campo con il massimo delle forze. La partita rappresenta un’occasione di riscatto per il Coritiba dopo le recenti sconfitte.

Flamengo-Coritiba è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 21:00 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Flamengo in settimana ha avuto la possibilità di sfogare la propria frustrazione per la bruciante sconfitta rimediata nello scontro al vertice con il Palmeiras (0-3) nell’ultimo turno di Brasileirao, un KO che ha fatto scivolare il Mengao a -7 dalla capolista (con una gara in più). I rossoneri, per dimenticare quella debacle, si sono a loro volta scatenati nella sesta e ultima giornata della fase a gironi della Copa Libertadores, travolgendo al Maracanà i malcapitati peruviani del Cusco (3-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Flamengo-Coritiba: riscatto rossonero dopo la debacle

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