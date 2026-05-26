Nella sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores, Flamengo affronterà il Cusco. Il club brasiliano è già sicuro del primo posto nel girone A. Le probabili formazioni sono state annunciate, e il match si svolge con l’obiettivo di recuperare fiducia e consolidare la posizione in classifica. Il Flamengo desidera chiudere il girone con una vittoria, mentre il Cusco cerca di ottenere punti per migliorare il proprio piazzamento.

Flamengo-Cusco è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores: probabili formazioni e pronostico Il Flamengo, nel girone A di questa Copa Libertadores, è sicuro del primo posto. Tredici punti in cinque partite, migliore difesa con soli due gol subiti, e miglior attacco con 11 reti fatte. Direte voi, i padroni di casa contro i peruviani del Cusco non hanno nessuna motivazione. Ma forse è sbagliato. E vi spieghiamo perché. Nel corso del fine settimana, in una gara di campionato interna, il Flamengo ha perso contro il Palmeiras, la rivale di sempre. Una sconfitta pesantissima per la testa dei giocatori rossoneri che hanno voglia di rimettersi immediatamente sui binari giusti e l’unico modo nel calcio per farlo è quello di vincere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Flamengo-Cusco: la voglia è di riprendersi

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