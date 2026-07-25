Domenica si gioca la partita tra Cruzeiro e Botafogo, valida per la ventesima giornata del Brasileirao. L’ultima volta che il Botafogo ha vinto contro il Cruzeiro risale a dieci anni fa, e anche nell’ultimo incontro ha avuto la meglio con un risultato schiacciante. La sfida si svolge in un contesto di continui successi per il Botafogo contro il Cruzeiro, che non riesce a vincere contro questa squadra da molto tempo.

Cruzeiro-Botafogo è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico. Nonostante nell’ultimo incrocio il Botafogo sia riuscito praticamente a dare una lezione al Cruzeiro, per gli ospiti esiste un tabù che ormai rimane in piedi da dieci anni. E che rimarrà così anche dopo la sfida in programma domenica sera. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Cruzeiro, infatti, non perde tra le mura amiche dal 2016 contro questa squadra. Nel mezzo ci sono stati tantissimi pareggi – anche diversi zero a zero – e qualche vittoria dei biancoblu che, a differenza della passata annata quando hanno tenuto la testa della classifica per molte settimane, in questa stagione ancora non hanno trovato la marcia giusta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cruzeiro-Botafogo: il tabù resiste da dieci anni

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