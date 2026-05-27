Pronostico Caracas-Botafogo | non serve a nessuno

Nel match tra Caracas e Botafogo, valido per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Sudamericana, nessun risultato influirà sulla qualificazione. La partita si svolge nel gruppo E, dove entrambe le squadre sono già eliminate e i punti non cambieranno le rispettive posizioni. Le formazioni sono ancora da definire, ma l’incontro si presenta senza implicazioni per la classifica finale.

Caracas-Botafogo è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Sudamericana: probabili formazioni e pronostico Nel gruppo E della Copa Sudamericana l’ultima giornata vale solo per le statistiche. In questo caso, tra Caracas e Botafogo, non ci si gioca nemmeno la possibilità del primo e del secondo posto, è tutto deciso. Brasiliani primi con 13 punti, venezuelani secondi con 9. Insomma, solo per i numeri. Come sappiamo in partite del genere l’attenzione viene meno, è davvero in fase calante: la voglia è unica e sola, quella che il tempo possa passare velocemente e quindi andare a riposarsi. Ma è altrettanto vero, comunque, che quando l’attenzione non c’è è assai più facile riuscire poi a segnare e fare gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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