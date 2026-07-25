Bahia e Corinthians si affrontano domenica nella ventesima giornata del Brasileirao. La squadra ospite ha vinto l’ultima partita contro il Remo, mentre il match tra le due formazioni è previsto essere ricco di gol. La partita sarà trasmessa in TV, con formazioni ancora da definire. Entrambe le squadre cercano punti importanti in classifica, ma non sono stati ancora annunciati i titolari ufficiali.

Bahia-Corinthians è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico. Il Corinthians ha ripreso la corsa nel turno in mezzo alla settimana battendo facilmente il Remo. Mentre il Bahia è andato a pareggiare sul campo dell’Atletico Mineiro. Sono tre i punti di distacco in classifica a favore dei padroni di casa. Regna l’equilibrio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Viene da tre vittorie di fila in casa il Bahia in tutte le manifestazioni. Sicuramente parliamo di una squadra forte, anche il Corinthians sta alzando il livello delle proprie prestazioni. Parliamo quindi di una sfida che sì ha un reale favorito, ma che potrebbe anche finire in maniera diversa rispetto a quello che in generale è il pronostico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bahia-Corinthians: il clamoroso in una gara da gol

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