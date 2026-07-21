Pronostico Hammarby-Anderlecht | una gara da GOL
Hammarby e Anderlecht si sfidano nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League. La partita si gioca in un momento in cui l’Hammarby ha già iniziato il campionato, mentre l’Anderlecht è meno avanti nella preparazione. La gara si preannuncia intensa e con molte occasioni da gol. La partita sarà trasmessa in diretta e si prevede un match con diversi segnature.
Hammarby-Anderlecht è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla Il fatto che l’Hammarby abbia cominciato da un pezzo il campionato – quindi è molto più avanti nella preparazione – potrebbe essere un fattore. Ovvio, se andassimo a guardare in generale il passato ma anche le qualità tecniche di queste due squadre, è evidente che gli ospiti poi partano favoriti. E, alla fine di questi 180 minuti, l’Anderlecht dovrebbe anche riuscire a superare il turno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La gara in questione, comunque, sotto l’aspetto prettamente del risultato finale, si potrebbe considerare come una delle classiche triple. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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