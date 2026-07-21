Pronostico Hammarby-Anderlecht | una gara da GOL

Notizia in breve

Hammarby e Anderlecht si sfidano nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League. La partita si gioca in un momento in cui l’Hammarby ha già iniziato il campionato, mentre l’Anderlecht è meno avanti nella preparazione. La gara si preannuncia intensa e con molte occasioni da gol. La partita sarà trasmessa in diretta e si prevede un match con diversi segnature.