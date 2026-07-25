Progetto ‘A scuola il 31 agosto’ In Comune 763 domande | accolte
Il progetto ‘La scuola che riparte dal 31 agosto’ partirà senza esclusioni, con tutte le 763 domande presentate entro il 13 luglio accolte dal Comune. Questa decisione ha evitato di creare una graduatoria o di applicare i criteri di priorità previsti dall’avviso pubblico. Le domande sono state tutte approvate, garantendo l’accesso senza restrizioni alle famiglie interessate.
Il progetto ‘La scuola che riparte dal 31 agosto’ inizierà senza esclusi. Le domande presentate dalle famiglie entro il 13 luglio sono state 763 e il Comune le ha accolte tutte, evitando così di stilare una graduatoria e senza la necessità di applicare i criteri di priorità previsti dall’avviso pubblico. L’iniziativa rientra in una sperimentazione promossa dalla Regione per sostenere la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie. In questa prima fase interessa i territori delle Atuss, il programma regionale che finanzia strategie di sviluppo urbano sostenibile, coinvolgendo complessivamente 42 città e Unioni di Comuni. "Siamo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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