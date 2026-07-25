Il progetto ‘La scuola che riparte dal 31 agosto’ inizierà senza esclusi. Le domande presentate dalle famiglie entro il 13 luglio sono state 763 e il Comune le ha accolte tutte, evitando così di stilare una graduatoria e senza la necessità di applicare i criteri di priorità previsti dall’avviso pubblico. L’iniziativa rientra in una sperimentazione promossa dalla Regione per sostenere la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie. In questa prima fase interessa i territori delle Atuss, il programma regionale che finanzia strategie di sviluppo urbano sostenibile, coinvolgendo complessivamente 42 città e Unioni di Comuni. "Siamo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Progetto ‘A scuola il 31 agosto’. In Comune 763 domande: accolte

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