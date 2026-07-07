Scuola dal 31 agosto è book di iscrizioni In un solo giorno coperto un terzo dei posti disponibili Il progetto di Bologna

Il primo giorno di iscrizioni per le scuole a Bologna sono state presentate oltre 900 domande su un totale di 2.500 posti disponibili. La richiesta ha coperto circa un terzo dei posti disponibili, con le iscrizioni aperte dal 31 agosto. Le domande sono state consegnate in un solo giorno, segnando l’inizio della fase di iscrizione per l’anno scolastico.

A Bologna, nel primo giorno di apertura delle iscrizioni, sono state presentate oltre 900 domande a fronte di una disponibilità complessiva di 2.500 posti. Il servizio è rivolto agli alunni che nell’anno scolastico 20262027 frequenteranno le classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e sarà attivo dal 31 agosto all’11 settembre, nella fascia mattutina. L’elevato numero di richieste ha spinto Palazzo d’Accursio a rivedere le modalità di accesso. Il Comune ha infatti deciso di estendere la possibilità di iscrizione anche ai bambini iscritti negli istituti comprensivi che non partecipano alla sperimentazione e agli alunni delle scuole paritarie, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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