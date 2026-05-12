Dehors Firenze allunga i tempi | domande fino al 31 agosto Ma esplodono le polemiche

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione sviluppo economico del Comune di Firenze ha approvato le modifiche al regolamento sui dehors, le strutture esterne di bar e ristoranti utilizzate per tavoli e somministrazione. Le domande per ottenere o modificare le autorizzazioni potranno essere presentate fino al 31 agosto. La decisione ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e operatori commerciali, con critiche che si sono fatte più intense nelle ultime settimane.

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Firenze, 12 maggio 2026 – Via libera della commissione sviluppo economico del Comune di Firenze alle modifiche del regolamento sui dehors, le strutture esterne utilizzate da bar e ristoranti per tavolini e somministrazione. La novità principale riguarda i tempi: il nuovo termine fissato da Palazzo Vecchio per la presentazione delle richieste di occupazione di suolo pubblico è il 31 agosto. L’atto dovrà ora passare all’esame del Consiglio comunale. Secondo quanto spiegato da Valerio Cantafio della direzione Attività economiche e turismo, “al 30 aprile siamo arrivati a 475 istanze presentate” sulle circa 1.100 complessive attese. “Rispetto al mese precedente c’è stato un forte aumento – ha spiegato –.🔗 Leggi su Lanazione.it

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