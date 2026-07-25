Processo a Milano per Artem Tkachuk | arriva la condanna

L’attore Artem Tkachuk è stato condannato in tribunale a Milano. La sentenza riguarda gli eventi notturni avvenuti a Rho, che hanno portato all’esito giudiziario. La decisione è stata emessa dopo il processo, senza ulteriori dettagli sui reati contestati. La condanna si basa sulle accuse legate a quelle vicende, che hanno coinvolto l’attore. La sentenza è definitiva e non sono state annunciate ulteriori misure o ricorsi.

. L’attore Artem Tkachuk finisce al centro delle cronache milanesi a causa degli avvenimenti notturni a Rho e delle conseguenti decisioni legali. Il noto volto della televisione Artem Tkachuk, venticinquenne artista italo-ucraino salito alla ribalta per il ruolo di “ Pino ‘o pazzo ” nella celebre fiction Rai Mare Fuori, è stato punito con un anno di reclusione dal Tribunale di Milano. La decisione è stata presa dalla giudice per le direttissime Amelia Managò a seguito di un procedimento svolto con rito abbreviato. La vicenda trae origine dalle intemperanze notturne commesse dal giovane insieme a tre conoscenti nelle vicinanze del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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