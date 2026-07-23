Artem Tkachuk la condanna dopo gli episodi di Milano | cosa è successo all’attore di Mare Fuori

Artem Tkachuk, attore noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo in Mare Fuori, è stato condannato dopo gli eventi avvenuti a Milano due mesi fa. Il giudice ha riconosciuto la colpevolezza del 25enne italo-ucraino e di altri tre giovani coinvolti nella vicenda. La condanna segue le indagini relative agli episodi che si sono verificati nella zona milanese. La sentenza è stata emessa recentemente, senza ulteriori dettagli sui reati contestati.

È arrivata la condanna per Artem Tkachuk, l’attore di Mare Fuori conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Pino ‘o pazzo. A due mesi dagli episodi avvenuti nella zona di Milano, il 25enne italo-ucraino è stato giudicato colpevole insieme ad altri tre ragazzi coinvolti nella vicenda. Il Tribunale di Milano ha stabilito per tutti una pena di un anno di reclusione con sospensione condizionale e il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, a condizione che i danni provocati vengano risarciti entro sei mesi. Il processo, celebrato davanti al giudice del Tribunale di Milano, riguardava quanto accaduto nella notte tra il 20 e il 21 maggio 2026 a Rho. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Un anno di condanna e sei mesi di tempo per risarcire il danno provocato, come condizione per la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. È quanto stabilito la giudice di Milano, Amelia Managò, per Artem Tkachuk, l’attore ita x.com

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