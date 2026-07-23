Artem Tkachuk | arriva la condanna a un anno di reclusione per il volto noto di Mare Fuori

Artem Tkachuk, attore della serie “Mare Fuori”, è stato condannato a un anno di reclusione per danneggiamento aggravato. La sentenza riguarda un episodio di vandalismo avvenuto nel Milanese, in cui è stato coinvolto. La condanna è stata pronunciata dopo il processo, senza ulteriori dettagli sul caso o sulle circostanze specifiche dell’episodio.

Artem Tkachuk, attore della serie “Mare Fuori”, è stato condannato a un anno per danneggiamento aggravato a seguito di un episodio di vandalismo nel Milanese. Il tribunale ha ritenuto il giovane responsabile del reato di danneggiamento aggravato a seguito degli atti vandalici compiuti ai danni di quattro vetture parcheggiate. La decisione riguarda i fatti accaduti durante la notte tra il 20 e il 21 maggio nel comune di Rho, nel Milanese, contesto nel quale l’attore era stato originariamente tratto in arresto dalle forze dell’ordine. I dettagli del verdetto sono stati resi noti dall’agenzia di stampa ANSA. Come riportato dall’ANSA, il giudice... 🔗 Leggi su 2anews.it

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