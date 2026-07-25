probabili formazioni standard liegi juventus spalletti ha deciso

La Juventus affronta questa sera il secondo test amichevole dell’estate contro lo Standard Liegi. Dopo un pareggio senza reti contro il Basilea nel primo incontro, la squadra si prepara a una nuova partita. Le formazioni ufficiali sono state decise dall’allenatore, che ha scelto i giocatori da schierare. La partita si svolge in un contesto di preparazione precampionato, senza ulteriori dettagli su orari o luogo specifico.

I bianconeri tornano in campo questa sera per il secondo test amichevole dell’estate: le ultimissime. Dopo il pareggio a reti bianche (0-0) contro il Basilea nel primo test amichevole dell’estate, la Juventus torna in campo. La squadra allenata da Luciano Spalletti affronterà infatti lo Standard Liegi alle ore 20,00 in un match che si preannuncia davvero scoppiettante e aperto a qualsiasi tipo di risultato. Lois Openda (Ansa) – Calciomercato.it Juve che scenderà in campo con l’ormai consueto 4-2-3-1: in porta spazio a Di Gregorio, mentre la difesa sarà composta da Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso da destra verso sinistra. In mezzo al campo ancora fiducia al tandem formato da Locatelli e Douglas Luiz, tra i migliori nella prima uscita contro il Basilea. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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