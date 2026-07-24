La Juventus ha disputato una seconda amichevole sotto la guida di Spalletti, dopo un pareggio a reti inviolate contro il Basilea. La squadra si è allenata per la seconda settimana allo Juventus Training Center, proseguendo la preparazione pre-stagionale. Le quote per la prossima partita indicano che l’allenatore ora si aspetta più gol dalla squadra, in particolare in vista delle prossime sfide ufficiali.

Seconda amichevole per la Juventus di Spalletti. Dopo lo 0-0 contro il Basilea di Lichtsteiner, i bianconeri hanno proseguito il lavoro per la seconda settimana allo Juventus Training Center. Ora affrontano lo Standard Liegi allo stadio Maurice Dufrasne: fischio d'inizio sabato alle 20. La gara servirà per mettere nuovi minuti nella gambe e sarà l'occasione per valutare i progressi del gruppo. L'allenatore avrà a disposizione Celik, non convocati invece Yildiz e Zhegrova. Assente anche Jeff Ekhator. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Standard Liegi-Juventus. Anche stavolta la partita potrebbe finire con pochi gol. Ecco perché l'Under 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Standard Liegi-Juve, le quote: a Spalletti ora servono i gol

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché Zhegrova e Milik non sono stati convocati per Standard Liegi Juve?Milik e Zhegrova non sono stati convocati per la partita tra Standard Liegi e Juventus per motivi legati alla gestione dei carichi di lavoro.

Westerlo-Standard Liegi (martedì 19 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiMartedì 19 maggio 2026 alle 20:30 si gioca il penultimo turno della fase Conference della Jupiler League belga, con il Westerlo che affronta in casa...

Temi più discussi: Standard Liegi-Juventus: i precedenti contro la squadra belga; Amichevoli estive 2026, diretta Standard Liegi-Juventus: quando e dove vederla in streaming su DAZN; Juventus, Yildiz ancora a parte: salta l'amichevole con lo Standard Liegi; Le amichevoli di Milan, Juve e Inter LIVE su Sky nel weekend.

#JuventusStandardLiegi su Sky: i convocati di Luciano #Spalletti #SkySport x.com

Standard Liegi-Juventus, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni sull'amichevole Standard Liegi-Juventus: le formazioni e come seguire il match. msn.com

La Juventus: Dove vedere Standard Liegi-Juve gratis in streamingLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in streaming, gratis, il match amichevole con lo Standard Liegi. tuttojuve.com