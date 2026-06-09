Eilat è stata colpita da droni e missili lanciati dagli Houthi, con i sistemi di difesa che hanno intercettato gli ordigni. Le autorità hanno confermato l’attacco, senza riportare vittime o danni significativi. Rimangono incerte le motivazioni degli Houthi, nonostante la tregua iraniana annunciata di recente. Le forze di difesa continuano a monitorare la situazione e a rafforzare le misure di sicurezza nella regione.

L’esercito israeliano intercetta un drone sopra Eilat dopo i lanci di missili balistici. L’esercito israeliano ha neutralizzato un drone lanciato dagli Houthi sopra la città di Eilat, attivando le sirene d’allarme nella zona meridionale. Questo nuovo attacco segue un episodio avvenuto nella mattinata di oggi, durante il quale due missili balistici sono stati diretti verso il Paese dallo Yemen. Secondo le comunicazioni dell’Idf, uno di questi due proiettili è stato intercettato con successo dai sistemi di difesa. Il secondo missile, invece, non è riuscito a colpire il territorio israeliano. Questi eventi si verificano in un momento particolare, poiché l’Iran ha recentemente comunicato la decisione di sospendere le proprie operazioni militari contro Israele. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eilat sotto attacco: intercettati droni e missili dagli Houthi

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Israel Under Attack From Three Sides; Iran & Its Proxies PUNCTURES Iron Dome Systems | Watch

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