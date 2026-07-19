Durante l’ultima notte sono stati segnalati attacchi degli Stati Uniti contro l’Iran, che hanno segnato l’ottava notte consecutiva di operazioni militari. In Kuwait sono stati intercettati missili e droni iraniani. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato sui social che ha portato a termine una nuova serie di attacchi contro obiettivi in Iran. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle vittime.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha completato un’altra serie di attacchi contro l’Iran. L’annuncio sul profilo del social X del Centcom. “Durante l’ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi, le forze del Centcom – si legge nella nota del Comando centrale – hanno colpito con successo strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni, al fine di continuare a indebolire le capacità militari iraniane. Le forze armate statunitensi hanno inoltre preso di mira le forze del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche che il 17 luglio avevano sferrato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ottava notte consecutiva di attacchi Usa a Teheran. Intercettati missili e droni iraniani in Kuwait

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US Completes Eighth Consecutive Night of Strikes on Iran | US-Iran War | Trump | Hormuz

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