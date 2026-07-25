Il prezzo medio della benzina è di 1,962 euro al litro, mentre quello del diesel è di 2,144 euro. Tra le province italiane, Bolzano registra i costi più elevati per entrambi i carburanti. L'informazione viene aggiornata quotidianamente alle 8.30 da QuiFinanza, che fornisce i dati sui prezzi in tutte le regioni del paese.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.962 per la benzina, 2.144 per il diesel, 0.773 per il gpl, 1.601 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 25 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.135 Benzina SELF 1.959 GPL SERVITO 0.767 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.962, diesel a 2.144. La provincia più cara è Bolzano

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