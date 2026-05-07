Oggi i prezzi della benzina si attestano a 1,929 euro al litro, mentre il diesel costa 2,049 euro. La provincia con i costi più elevati è Bolzano. Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti in tutte le regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.929 per la benzina, 2.049 per il diesel, 0.834 per il gpl, 1.586 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.047 Benzina SELF 1.921 GPL SERVITO 0.818 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.929, diesel a 2.049. La provincia più cara è Bolzano

Notizie correlate

Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è Bolzano

Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.781, diesel a 2.146. La provincia più cara è Bolzano

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Taglio accise, quanto salirebbe prezzo benzina e diesel senza rinnovo?; Carburanti, prezzo record benzina: le tariffe di oggi 5 maggio; Prezzi carburanti: benzina in aumento, gasolio in calo mentre il petrolio vola ai massimi dal 2022 | Quattroruote.it; Caro carburanti: benzina e diesel, ora i prezzi sono allineati.

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.901, diesel a 2.052. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.901 per la benzina, 2.052 per il diesel, 0.828 per il ... quifinanza.it

Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,934 euro/litro, gasolio a 2,042(Teleborsa) - In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 6 maggio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self serv ... finanza.repubblica.it

Mancano meno di diecimila firme per l'approdo in Parlamento della proposta di legge che prevede l'aumento di 5 euro sul prezzo di sigarette e prodotti a base di nicotina Cosa prevede la proposta per aumentare il prezzo delle sigarette: https://fanpa.ge/uOikB - facebook.com facebook

#Juve, Gatti sarà sacrificato sul mercato: fissato il prezzo x.com