A Milano, la benzina ha superato i 2,6 euro al litro, raggiungendo 2,635 euro in un distributore di via Correggio. L’aumento dei prezzi si registra in vista delle partenze per le vacanze estive 2026. I costi del carburante sono aumentati rispetto alle settimane precedenti, causando un incremento sul costo totale del pieno. La variazione interessa diversi distributori in città e si verifica nel momento di maggiore movimento per le partenze estive.

Milano, 25 luglio 2026 – Impennata dei costi del carburante, alla vigilia del grande esodo per le vacanze estive 2026. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, esattamente 2, 635 in un distributore nella zona residenziale di via Correggio. Ma comunque nella maggior parte degli impianti supera i due euro, con i prezzi maggiori soprattutto in tangenziale (2,189 a Muggiano, 2,439 servito o 2,339 servito ad Assago). Secondo quanto riporta il Codcons sulla base dell'Osservatorio prezzi del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), inoltre, sulla A21 Torino-Piacenza si registra il gasolio a 2,769 euro al litro e la benzina a 2,589. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Prezzi carburante, così la benzina a Milano ha superato i 2,6 euro al litro: la stangata sul pieno (nel bel mezzo delle vacanze)

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