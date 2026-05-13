Benzina gli italiani fanno il pieno nonostante la stangata sui prezzi

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante l'aumento dei prezzi alla pompa, nel primo trimestre del 2026 gli italiani continuano a rifornirsi di carburante come negli anni precedenti. I dati del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica mostrano che, nonostante la crescita dei costi, i consumi di benzina e diesel rimangono elevati. Le statistiche sono state pubblicate dal quotidiano economico e indicano che le quantità di carburante vendute non sono diminuite rispetto agli anni passati.

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Il caro carburanti non frena i consumi degli italiani. A dirlo sono i dati del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (scovati dal Sole 24 ore) relativi ai primi mesi tre del 2026. A balzare agli occhi è in particolare il numero di marzo quando, con la crisi di Hormuz già in atto, i.🔗 Leggi su Today.it

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