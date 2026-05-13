Si intitola “Radici future - Immaginare i territori, rigenerare le comunità“, il ciclo di appuntamenti per discutere del futuro dei territori montani partendo da tre capisaldi: cultura, economia, turismo. Tre ambiti su cui puntare per battere lo spopolamento progressivo, la perdita delle tradizioni orali e pratiche, la disgregazione delle reti di prossimità, la precarietà del lavoro e la desertificazione commerciale. Per questo Radici Future, progetto di ricerca che la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli promuove in collaborazione con Bper Banca, propone tre giornate di lavoro e incontri a Chiavenna, Morbegno e Bormio. Primo appuntamento alle 18.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre incontri su futuro e sfide della montagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ENG SUB | Farewell to Jiang Li Stellar Transformations| Yuewen Animation

Notizie correlate

Vicovaro al bivio: tre sfide e un futuro incerto tra cambio e continuità? Cosa sapere Vicovaro vota il 24 e 25 maggio per eleggere sindaco e nuovo Consiglio comunale.

Campione d’Italia: tre sfide al voto per il futuro del Casinò? Punti chiave Chi sono i tre candidati che si sfidano per il Comune? Come cambierà l'economia locale se il Casinò non sarà più centrale? Perché...

Argomenti più discussi: Cuneo si interroga sul futuro delle sue montagne: tre incontri aperti a tutti con Voices; Per il futuro delle ragazze; Torna Elogio dell'Umano, a Villa Bardini 3 incontri su felicità, cura e solidarietà; Radici future – Immaginare i territori, rigenerare le comunità.

Tre incontri annunciati per l'ottavo anniversario di Mei Suruga reddit

Tre incontri a Villa Olanda per il futuro delle valli del Pinerolese x.com

Cuneo si interroga sul futuro delle sue montagne: tre incontri aperti a tutti con VoicesCUNEO CRONACA- L’associazione Art.ur, in collaborazione con gli architetti Dario Castellino e Alice Lusso, presenta la terza edizione di VOICES – Dialoghi di Architettura Alpina, un ciclo di tre incon ... cuneocronaca.it