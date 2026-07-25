Il 25 luglio si prega la sera affidandosi a Maria per chiedere grazie e ricevere protezione. La preghiera invita a invocare la pietà materna della Madonna, con la certezza di non essere delusi. Si chiede di abbandonarsi nelle mani del Signore e di ricevere una notte serena, con l’obiettivo di risvegliarsi rinnovati e pieni di grazia. La preghiera si rivolge a chi desidera affidarsi alla madre di Dio in modo fiducioso.

La nostra fiduciosa preghiera alla Madre di Dio per invocare la sua pietà materna e ottenerne le grazie desiderate, certi di non restare delusi. Preghiamo la Madonna, per abbandonarci nelle mani del Signore e ricevere il dono di una notte serena, per risvegliarci ritemprati in una nuova alba di grazia. Signore, rendi acuto il mio sguardo, in questo lungo cammino del mio pellegrinaggio terreno, affinché sappia riconoscere la Tua luce e mi lasci illuminare da essa anche nei luoghi più oscuri della sofferenza umana; così la mia gioia sarà perfetta, fino al punto più profondo, più basso della Tua incarnazione. Amen. O Maria, tienici per mano e donaci una notte serena e un riposo tranquillo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 25 luglio: per affidarsi a Maria e ottenere le grazie desiderate

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Preghiera Solenne alla Madonna del Carmelo | Dona Pace al Mio Cuore

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