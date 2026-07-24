Nella serata del 24 luglio, è stata recitata una preghiera rivolta al Sacro Cuore, chiedendo protezione e benedizione per le famiglie. La preghiera ha invocato pace e unità, con l’obiettivo di ricevere pace vera e protezione nei momenti di gioia e dolore. La richiesta è stata accompagnata da un’implorazione di pace, con l’intento di concludere la giornata in tranquillità.

Preghiamo, in maniera fiduciosa, il Sacro Cuore affinché doni pace e unione alla famiglia, benedicendone ogni gioia e dolore. Chiediamo il dono della pace vera, innalzando la nostra orazione di lode al Sacro Cuore, per concludere al meglio e in tranquillità questo giorno. Sacro Cuore di Gesù, che hai manifestato il desiderio di regnare sulle famiglie cristiane, noi oggi vogliamo proclamare il Tuo dominio sovrano sulla nostra casa. Vogliamo vivere la Tua vita, far fiorire in noi le virtù, e portare pace e unione. benedici la nostra famiglia, le nostre gioie e i nostri dolori. Amen Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza,oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani,oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 24 luglio: o Sacro Cuore, proteggi le nostre famiglie

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Preghiera della sera di martedì 21 luglio 2026: Un Cuore docile alla Tua volontà

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